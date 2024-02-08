AMD выпустит процессоры на архитектуре Zen 5 в этом году. Топовые системные платы будут дорогими, с поддержкой USB4 и контроллером ASMedia

В этом году компания AMD планирует выпуск новых процессоров на основе архитектуры Zen 5, что обещает значительный прорыв в производительности. Однако, как сообщают последние новости, топовые материнские платы, предназначенные для этих процессоров, вызовут немалые затраты.Ключевым элементом тут станет поддержка стандарта USB4 со скоростью передачи данных 40 Гбит/сек, которая станет обязательной для системных плат на базе чипсета X870E. Однако здесь есть одно “но”: настольные процессоры Granite Ridge, которые будут использоваться в новых устройствах, не будут поддерживать интеграцию USB4. Это означает, что материнские платы придется дополнительно оборудовать специальными контроллерами.Информацией о том, какой контроллер будет использован для реализации поддержки USB4, является указание на модель ASMedia ASM4242 USB4. Эта модель будет работать в паре с двумя микросхемами Promontory 21. Именно они вместе с ASMedia ASM4242 составят чипсет X870E, который станет основой для топовых материнских плат для новых процессоров AMD.Также отмечается, что компания AMD настаивает на использовании именно этого контроллера для всех своих новых плат.





реклама



