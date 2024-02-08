Специалисты iFixit разобрали гарнитуру Apple Vision Pro, оценив ее ремонтопригодность в 4 балла. Несмотря на сложную конструкцию, этот показатель не является критически низким, типичен для современных смартфонов.

Недавно специалисты iFixit провели разборку гарнитуры Apple Vision Pro и изучили ее внутреннее устройство. Теперь они пошли еще дальше, оценив ремонтопригодность устройства. Несмотря на высокую сложность конструкции Apple Vision Pro, ее ремонтопригодность была оценена в 4 балла, что не является катастрофически низким показателем. Такой результат является типичным для многих современных смартфонов, при этом Vision Pro имеет гораздо более сложную внутреннюю структуру. В процессе разборки устройства, авторы отметили высокую плотность пикселей экранов гарнитуры - 3386 PPI. Для сравнения, авторы приводят пример, что в одном пикселе дисплея iPhone 15 Pro может поместиться более 50 пикселей экрана Vision Pro, что объясняет высокую четкость изображения, отмечаемую пользователями. Также можно оценить качество звука в гарнитуре, которое обеспечивается благодаря использованию технологии Spatial Audio, позволяющей создать объемный звук. Кроме того, гарнитура оснащена системой активного шумоподавления, которая эффективно снижает уровень внешних шумов. Однако, несмотря на все преимущества, ремонтопригодность гарнитуры остается низкой, что может быть проблемой для пользователей, которые предпочитают самостоятельно обслуживать свои устройства.





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