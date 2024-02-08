Статья от The Information утверждает, что у Apple есть минимум два прототипа складного iPhone. Компания начала работать над ним в 2018 году, но приостановила проект в 2020, сосредоточившись на складном iPad. Сейчас Apple продолжает работу над складным iPhone, стремясь сделать его таким же тонким, как современные модели iPhone, но сталкивается с проблемами аккумулятора и материалов. Возможно, инженерам следует изучить конкурентов, вроде Honor Magic V2, складывающийся в толщину 9,9 мм. Тем не менее, массовое производство такого тонкого устройства может быть проблематичным. Еще одна трудность для Apple - складки на дисплее, которые компания стремится устранить.

Согласно последним данным от The Information, внутри купертинской корпорации уже существуют как минимум два примера складных iPhone. В статье говорится, что компания Apple начала работать над созданием такого смартфона еще с 2018 года. Однако в 2020 проект был приостановлен, и компания направила свои усилия на разработку складного iPad.В настоящее время, по всей видимости, компания продолжает работу над складным iPhone. Главная цель Apple - сделать устройство такой же толщины в сложенном состоянии, как и существующие модели iPhone. Однако, на пути к этой цели стоят проблемы с батареей и используемыми материалами.Возможно, инженерам Apple стоит обратить внимание на своих конкурентов и изучить их разработки. Например, толщина складного корпуса Honor Magic V2 составляет всего 9,9 мм, что меньше, чем у iPhone 15 Pro Max (8,3 мм). Однако, возможно, это слишком тонкое устройство для массового потребителя?

Еще одна проблема, с которой сталкивается Apple, - это складка на дисплее устройства. Менеджеры компании настаивают на идеальной ровности поверхности дисплея, но на данный момент нет готового решения этой проблемы.

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