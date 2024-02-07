Новая технология учитывает все возможные ситуации на дороге, включая редкие и необычные, и ускоряет процесс обучения.

Компания Cognitive Pilot, созданная в результате сотрудничества Сбера и Cognitive Technologies, представила новую разработку - нейронную сеть для обучения автопилотов умного транспорта и сельскохозяйственной техники. Главная цель системы - обеспечение безопасности движения, что требует учета практически всех возможных ситуаций.

В отличие от других методов обучения, новая технология позволяет учесть не только часто встречающиеся на дороге ситуации, но и редкие, необычные случаи, такие как частично заслоненные светофоры, вспышки молнии и появление животных на дороге. Процесс обучения может занять месяцы, однако технология Cognitive Pilot способна провести его автоматически и значительно быстрее, сообщили в пресс-службе компании. Обучение нейросетей в настоящее время обычно происходит путем съемки длинных видео с различными маршрутами и условиями работы автопилота. Этот процесс может занимать от нескольких месяцев для автопилотов сельскохозяйственной техники до года для общественного транспорта.

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В дальнейшем специалисты просматривают полученные материалы и проводят анализ данных. С помощью технологии Cognitive Pilot этот процесс был значительно упрощен и ускорен. Это позволяет создавать более эффективные и безопасные системы управления для умного транспорта, что, в свою очередь, способствует развитию инновационных технологий в данной области.