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Аскар_Техник
Honor X8b и Honor X7b появились в продаже в России
Смартфоны Honor X8b и Honor X7b доступны в России по ценам от 25 и 21 тысяч рублей соответственно.

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Смартфоны Honor X8b и Honor X7b появились на российском рынке и доступны к приобретению в сетевых магазинах электроники и крупных маркетплейсах. Обе модели относятся к начальному и среднему ценовым сегментам, стоимость которых начинается от 25 000 и 21 000 рублей соответственно.

Модель Honor X8b отличается своей продвинутой камерой, которая включает в себя тройной модуль. Основной сенсор имеет разрешение 108 мегапикселей, что позволяет делать качественные и детализированные снимки. Ультраширокоугольный модуль оснащен матрицей на 5 мегапикселей, а макрокамера имеет разрешение 2 мегапикселя. Для любителей селфи предлагается 50-мегапиксельный модуль со вспышкой, который также предлагает автоматическое изменение угла обзора путем обрезки кадра. Экран Honor X8b имеет диагональ 6,7 дюймов и разрешение 2412x1080 пикселей, построен на технологии AMOLED, что гарантирует яркие и насыщенные цвета.

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Оба смартфона – Honor X8b и X7b – уже начали продаваться в России, а в первые две недели продаж покупатели получат скидку на приобретение смартфона и TWS наушники в подарок.

#honor
Источник: ixbt.com
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