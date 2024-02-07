Визуализация iPhone 16 создана изданием MacRumors на основе утечек. Утверждается, что новые модели iPhone 16 будут доступны в разных цветах, а вертикальный блок камер позволит снимать 3D-видео, даже на базовом модели.

В течение последних нескольких месяцев компания Apple активно экспериментировала с дизайном выступов камеры на своих стандартных моделях iPhone 16. Однако на данный момент, похоже, компания определилась с окончательным вариантом.

Издание MacRumors, на основе имеющихся утечек создало визуализацию iPhone 16, который выглядит практически идентично смартфонам, представленным на ранее опубликованных схемах от проверенного инсайдера. Однако, пока нет 100% уверенности в том, что iPhone 16 будет доступен в таких же цветовых решениях. Новые модели iPhone 16 были продемонстрированы в различных цветовых вариантах, при этом вертикальный блок камер позволяет снимать пространственное видео, даже если речь идет о базовой модели. Выступ камеры включает два отдельных кольца, предназначенных для стандартной широкоугольной камеры и ультраширокоугольного модуля.

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Вполне вероятно, что Apple перейдет на 48-мегапиксельные модули в ультраширокоугольных камерах, чего многие ожидают уже давно. Согласно MacRumors, вертикальное размещение камеры оставалось неизменным в течение всего процесса прототипирования, а Apple не изменяла положение вспышки или других элементов.