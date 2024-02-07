Samsung внедряет 500-вольтовые конденсаторы и стеклянные предохранители в свои интерактивные дисплеи, обеспечивая надежную защиту от перепадов напряжения и влажности. Модели под управлением Android доступны в различных размерах, включая 86-дюймовый, и оснащены Wi-Fi и USB-C для удобной подключенности.

Samsung, несмотря на использование операционной системы Tizen в своих телевизорах, также выпускает модели под управлением Android, например, в виде интерактивных дисплеев линейки WAD. Одной из интересных особенностей этих моделей является 500-вольтный конденсатор, встроенный в 86-дюймовый дисплей и работающий под управлением Android. Этот конденсатор используется для мгновенного поглощения больших скачков напряжения и входит в систему защиты от перепадов напряжения. Кроме того, в системе защиты электрической цепи используется стеклянный предохранитель, а системная плата WAD обрабатывается влагостойким клеем для работы в условиях высокой влажности и возможности использования в регионах с большим количеством осадков. Дисплеи WAD также оснащены подключаемым модулем Wi-Fi для обеспечения беспроводного подключения в регионах с повышенной влажностью и обильными атмосферными осадками без риска повреждения электроники. Стоит отметить, что интерактивные дисплеи WAD оснащены также подключаемым Wi-Fi модулем для обеспечения беспроводного доступа в интернет. Это делает их еще более удобными и функциональными, расширяя возможности для пользователей.