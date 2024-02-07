Слухи о появлении портативной Xbox набирают обороты. Конкурентом Switch станет консоль, способная работать как домашняя и портативная одновременно. Мощь такой приставки может быть урезана в пользу облачного гейминга.

Одно из самых интригующих изменений, которые могут произойти в мире игровых консолей, связано с возможным появлением портативной версии Xbox. Это может означать кардинальное изменение в подходе к игровым консолям, поскольку портативная консоль позволит игрокам наслаждаться своими любимыми играми в любом месте и в любое время.

Вполне возможно, что портативная версия Xbox станет новым этапом в развитии игровых технологий, особенно учитывая успех консоли Nintendo Switch, которая уже завоевала сердца многих геймеров. Благодаря своему уникальному дизайну, позволяющему переключаться между режимами домашней и портативной игры, Nintendo Switch стала настоящим хитом на рынке игровых консолей.

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Согласно новым данным, следующее поколение Xbox может состоять из двух консолей - старшей классической и младшей портативной, которая будет конкурировать с Nintendo Switch. Портативная консоль Xbox сможет подключаться к телевизору через док-станцию, что делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет играть в свои любимые игры на большом экране.

Конечно, мощность портативной консоли не сможет сравниться с полноценной домашней, однако она может быть ориентирована на использование облачного гейминга. Этот подход позволит пользователям наслаждаться играми без необходимости иметь мощный компьютер или консоль.