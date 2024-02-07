Lenovo запатентовала инновационный ноутбук с разворачивающимся экраном, который позволяет увеличить диагональ дисплея без увеличения габаритов устройства.

Компания Lenovo, известный производитель электронных устройств, недавно запатентовала инновационную модель ноутбука, которая привлекает внимание своей уникальной особенностью – разворачивающимся экраном. Эта особенность может значительно улучшить пользовательский опыт и сделать работу на ноутбуке более комфортной и продуктивной.

В отличие от многих предыдущих прототипов гаджетов с рулонным дисплеем, новый концепт от Lenovo предлагает не вертикальное, а горизонтальное развертывание экрана, что позволяет значительно увеличить его диагональ без увеличения габаритов устройства в собранном состоянии. Это обеспечивает пользователю компактный ноутбук с большим экраном, идеально подходящий для создания контента или работы в дороге.

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Однако, на рынке также существуют конкуренты в виде AR/VR гарнитур, которые предлагают еще более широкие возможности для расширения рабочего пространства. В ближайшие годы будет интересно наблюдать за тем, как эти две технологии будут соперничать за внимание пользователей и какой продукт окажется наиболее успешным на рынке.