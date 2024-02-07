Microsoft продвигает Windows 11 с агрессивной рекламой, предлагающей обновиться до новой ОС через Windows 10. Полноэкранные уведомления сложно игнорировать, они представляют четыре слайда с преимуществами Windows 11.

Компания Microsoft, по всей видимости, решила вернуться к своей привычной практике принуждения пользователей обновиться до Windows 11 через платформу Windows 10. Навязчивые предложения об обновлении появляются в виде полноэкранных оповещений, которые невозможно проигнорировать или закрыть. Эти уведомления представляют собой серию из четырех слайдов, на которых компания расписывает многочисленные преимущества обновления до Windows 11: бесплатный переход, простота и удобство процесса, обновленный дизайн, повышенная безопасность, ускоренная работа и многое другое.

На текущий момент, Windows 10 остается наиболее широко используемой версией операционной системы от Microsoft. По данным StatCounter, доля Windows 10 на рынке составляет более 66%, тогда как Windows 11 значительно отстает. Таким образом, пользователи Windows 10 продолжают сталкиваться с навязчивой рекламой перехода на новую версию ОС.