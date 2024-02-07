Ранее регистрация на Bluesky была сложной, но теперь открыта для всех. Сервис, основанный Джеком Дорси (Twitter*), имеет децентрализованную структуру.

Ранее процесс регистрации на сервисе Bluesky был сопряжен с определенными трудностями. Необходимо было предварительно записаться в лист ожидания, что занимало некоторое время, или зарегистрироваться по специальному приглашению. Однако, с недавнего времени ситуация изменилась. Сервис Bluesky открыл свободную регистрацию для всех желающих, тем самым значительно упростив процесс вступления в сообщество.

Bluesky - это относительно новый проект, запущенный в 2021 году. Его основателем является Джек Дорси, более известный как соучредитель популярного сервиса микроблогов Twitter*. Главной особенностью проекта является его децентрализованная структура, которая предполагает, что управление сообществом принадлежит непосредственно его участникам. В связи с этим, пользователи имеют больше контроля над своими данными и могут самостоятельно выбирать, где будут храниться их данные - на общедоступных серверах или на своем собственном сервере. В отличие от традиционных постов в Twitter*, записи в Bluesky называются “скит” (словосочетание, образованное от соединения слов “sky” и “tweet”), хотя официально они все еще называются постами. Как и в любом новом сервисе, здесь есть ряд моментов, которые требуют доработки. Например, в настоящее время нет возможности создать закрытый профиль, все профили являются публичными.

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* - заблокирован в РФ