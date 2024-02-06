NashStore может получить iOS-версию. «Цифровые платформы» планируют обойти региональные ограничения. Но пока смена региона аккаунта — единственный вариант.

Проект NashStore может расшириться версией для iOS, об этом сообщил генеральный директор «Цифровые платформы». Эта организация занимается разработкой и поддержкой российского сервиса загрузки приложений. По словам руководителя, возможно, удастся обойти региональные ограничения для альтернативных источников загрузки приложений. Однако, пока что единственный предложенный вариант – это смена региона в пользовательском аккаунте.

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Подобный подход несет несколько сложностей. В первую очередь, для регистрации на территории Европейского Союза «Цифровым платформам» придется найти подход к уже существующей европейской компании-разработчику. Это необходимо для подачи заявки в Apple с целью запуска собственного магазина для iOS приложений. Да и в случае одобрения заявки смена региона аккаунта влечет за собой ряд последствий. Это может привести к потере контента из Apple Music и других сервисов, а также потере возможности использовать некоторые приложения. Стоит отметить, что подобный шаг делает невозможным оплату услуг.