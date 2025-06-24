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IDDEA запустила ИИ-приложение MEGA-Army, распознающее боевую технику по фото в реальном времени
Приложение для смартфона распознает все типы военной техники (танки, БМП, РЭБ, дроны) по фото, выдавая точную модель и ТТХ за секунды

Бельгийская компания IDDEA представила инновационное приложение MEGA-Army, способное мгновенно распознавать и анализировать любые боевые машины с помощью искусственного интеллекта. Новинка предназначена для военных специалистов и оперативных подразделений, предоставляя в реальном времени детализированные технические данные о наземной технике на поле боя.

Приложение MEGA-Army  (Источник изображения: IDDEA)

MEGA-Army поддерживает распознавание широчайшего спектра военной техники: от танков и боевых машин пехоты до артиллерии, систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, инженерных машин и беспилотных платформ. Для идентификации достаточно загрузить фотографию или кадр из видео — приложение за считанные секунды определяет точную модель, модификацию и предоставляет полный технический профиль объекта.

Пример российской БМП-1: помимо общей информации, приложение предоставляет подробные данные о вооружении машины, защите и многом другом (Источник изображения: IDDEA)

Ключевая особенность MEGA-Army — автоматическая выдача подробных характеристик вооружения и защиты техники. Искусственный интеллект анализирует визуальные признаки и извлекает информацию о калибре орудий, типах ракет, скорострельности, совместимости боеприпасов и эффективных дальностях поражения. Кроме того, приложение раскрывает детали бронирования: толщину, состав, наличие динамической или сетчатой защиты и активных систем противодействия.

База данных MEGA-Army включает свыше 1500 наземных платформ, разбитых по функциональным категориям. Приложение позволяет сравнивать боевые возможности техники по таким параметрам, как подвижность, соотношение мощности к массе, тип трансмиссии, скорость вращения башни, запас хода и наличие сенсорных систем.

MEGA-Army интегрируется с оптикой дронов, прицелами танков и дистанционно управляемыми боевыми модулями, превращая их в интеллектуальные разведывательные узлы. Это обеспечивает не только быструю идентификацию, но и немедленный доступ к аналитике для поддержки наведения, маневрирования и тактического планирования.

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#бельгия #mega-army #идентификации боевой техники #ии-приложение mega-army #приложение для смартфона #распознавание военной техники
Источник: armyrecognition.com
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