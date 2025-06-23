Устройство с весом 15,6 грамма и размерами — 38 x 30 x 10 мм

Британская технологическая компания HBK разработала новую сверхминиатюрную инерциальную навигационную систему (INS) под названием 3DM-CV7-GNSS/INS, предназначенную для высокоточной навигации на автономных военных платформах.

Эта система объединяет двухдиапазонный приёмник спутниковой навигации (GNSS) и инерциальные датчики в компактном корпусе, который можно легко установить даже на самых малогабаритных устройствах. Новинка оснащена встроенным температурным калибратором и алгоритмом линейной коррекции, что позволяет сохранять высокую точность в условиях изменяющейся внешней среды.

3DM-CV7-GNSS/INS. Фото: HBK

Вес устройства составляет всего 15,6 грамма, а размеры — 38 x 30 x 10 мм, что делает его идеальным решением для тактических дронов и других мобильных платформ с ограниченным весом и пространством. Система также совместима с открытым программным обеспечением автопилота, что упрощает её интеграцию в существующие беспилотные системы.

По словам компании, новая система ориентирована на применение в сложных условиях, включая зоны с ослабленным или отсутствующим сигналом, такие как городские районы, горные каньоны и подземные сооружения. Низкая задержка обработки данных и высокая устойчивость к помехам делают ее важным элементом для развития новых поколений автономных и полуавтономных военных платформ.