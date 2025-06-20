Sniper ATP обеспечивает стабильное лазерное наведение для поражения целей в сложных условиях

В ходе недавних испытаний система наведения Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) компании Lockheed Martin продемонстрировала высокую точность и надёжность при обнаружении и уничтожении беспилотных летательных аппаратов.

Фото: ВВС США

В связке с управляемыми ракетами калибра 70 мм Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) II, система обеспечивает стабильное лазерное наведение благодаря использованию виброизолированной оптической платформы. Это позволяет точно поражать цели даже в быстро меняющейся боевой обстановке.

Система оснащена инфракрасными и дневными камерами высокого разрешения, что обеспечивает эффективное обнаружение и сопровождение как наземных, так и воздушных целей. В программном обеспечении комплекса реализованы современные алгоритмы обработки изображений и автоматического трекинга, позволяющие автоматически распознавать, отслеживать и подсвечивать лазером цели типа БПЛА.

В Lockheed Martin отметили, что комбинация Sniper ATP и APKWS II, которая уже используется на истребителях F-15E, демонстрирует высокую эффективность против новых типов угроз. При этом автоматизация процессов сопровождения цели значительно снижает нагрузку на экипаж.

В последние обновления системы вошли цифровой видеоинтерфейс для передачи изображения в высоком качестве, алгоритмы трекинга с применением элементов искусственного интеллекта, а также поддержка мобильных радиосетей Mobile Ad hoc Network (MANET) для сетевой передачи данных о целях.

Система наведения Sniper ATP интегрируется на широкий спектр боевых самолетов, включая F-15, F-16, A-10C, F/A-18, B-1, B-52, Typhoon, Rafale и другие, что делает ее универсальным инструментом для повышения эффективности авиации в борьбе с беспилотными угрозами.