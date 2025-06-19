РСЗО Foudre с дальностью до 1000 км

Французская компания Turgis & Gaillard представила новую мобильную систему залпового огня Foudre, призванную заменить устаревший комплекс Lance-Roquettes Unitaires (LRU) и выйти на международный рынок как альтернатива американскому комплексу HIMARS.

РСЗО Foudre. Источник изображения: Army Recognition

Комплекс Foudre разработан как мобильная система дальнего действия, сочетающая высокую маневренность, мощность и полную технологическую независимость. Установленный на шасси Renault Kerax 6×6 с бронированным отсеком для экипажа из трех человек, он обладает модульной конструкцией пусковой установки, что позволяет оперативно менять боекомплект и адаптироваться под различные типы боеприпасов.

Система весит около 25 тонн, но при этом сохраняет компактность, позволяющую перевозить её самолетами C-130 Hercules или Airbus A400M без необходимости демонтажа. Бортовая система питания включает в себя батареи военного класса, поддерживающие возможности бесшумного наблюдения, сводя к минимуму электромагнитную и акустическую сигнатуру машины во время операций.

Одним из ключевых преимуществ Foudre является его универсальность в плане боеприпасов: система способна запускать управляемые ракеты калибром 227 мм с дальностью до 75 км, тактические ракеты на 150 км, баллистические ракеты до 300 км и даже крылатые ракеты с радиусом действия свыше 1000 км. Пусковая установка рассчитана на размещение от одного до шести боевых элементов в зависимости от задачи.

Электронная система управления огнем полностью цифровая и может интегрироваться в сети командования и управления, включая французский SICS и немецкий ATLAS. Благодаря возможности получения данных в реальном времени с дронов типа AAROK, спутников и наземных сенсоров, Foudre способен быстро реагировать на цели, используя автоматизированный цикл "сенсор-удар", усиленный искусственным интеллектом.

Для повышения живучести комплекс оптимизирован под тактику «выстрелил — ушел»: после пуска он может покинуть позицию за считанные секунды, чтобы избежать ответного огня. Перезарядка осуществляется быстро благодаря модульным пусковым контейнерам и заранее подготовленным ячейкам с боеприпасами. Логистика обслуживания упрощена за счёт использования коммерческой сети поставок шасси Renault, что снижает стоимость технического обслуживания и обеспечивает доступность запчастей по всему миру.