AASM XLR - боеприпас с дальностью полета до 150–200 км

Французская компания Safran представила модернизированную версию управляемой авиабомбы AASM XLR с удвоенной дальностью поражения и расширенными боевыми возможностями, что значительно усилит ударный потенциал истребителей Rafale.

Новая система включает два варианта — AASM XLR 250 и AASM XLR 1000 — предназначенных для ударов с безопасного расстояния по системам ПВО и другим целям с малых высот.

AASM XLR 250 построена на базе бомбы Mk 82 с боевой частью около 40 кг. Версия полностью совместима с электроникой Rafale, что обеспечивает высокую точность даже в условиях радиоэлектронного подавления.

Более тяжёлый AASM XLR 1000 использует бомбы BLU-109 или Mk-84 с боевой частью до 450 кг.

Оба варианта оснащены турбореактивным двигателем и комбинированными системами наведения — инерциальной с GPS-коррекцией, инфракрасным самонаведением и полуактивным лазерным целеуказанием — что позволяет эффективно работать даже при отсутствии спутниковой навигации или активном радиоэлектронном противодействии.

AASM XLR является развитием системы AASM Hammer, включающей носовой блок наведения и хвостовой модуль увеличения дальности с крыльями и твердотопливным ракетным двигателем. Новая модификация получила более мощный турбореактивный двигатель, увеличивающий дальность полета до 150–200 км, тогда как предыдущие версии имели дальность около 70–80 км. Возможность установки боевых частей от 40 до 450 кг обеспечивает гибкость применения — от поражения легкобронированной техники до разрушения укрепленных объектов.

Внедрение этого боеприпаса существенно расширит тактические возможности Rafale, позволяя наносить удары по удаленным и защищенным целям из безопасной зоны вне досягаемости систем ПВО.