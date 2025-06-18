Sirtap — мобильный разведывательный комплекс из трех БПЛА и наземной станции управления

Корпорация Airbus Defence and Space сообщила о завершении сборки первого прототипа наземной системы обнаружения и отслеживания воздушных целей Sirtap (Sistema de Información y Reconocimiento Táctico Aéreo Perspectiva), созданной в рамках европейской программы Future Combat Air System (FCAS).

Тактическая беспилотная авиационная система SIRTAP Фото: Airbus

Система Sirtap представляет собой комплекс тактической разведки, включающий три беспилотных летательных аппарата и одну наземную станцию управления. Благодаря модульной конструкции и использованию современных композитных материалов беспилотники отличаются легкостью, прочностью и высокой выносливостью в сложных условиях эксплуатации.

Дроны оснащены оптико-электронными системами и многофункциональными сенсорами, обеспечивающими эффективное ведение разведки на значительных расстояниях и в различных климатических условиях. Система управления построена на архитектуре, не зависящей от американских экспортных ограничений ITAR, что упрощает её использование в международных проектах. Sirtap позиционируется как мобильная система нового поколения, способная функционировать в плотном электромагнитном пространстве и взаимодействовать с новыми технологиями.

Программа Future Combat Air System(FCAS) направлена на создание авиационного комплекса шестого поколения, включающего перспективный пилотируемый истребитель, сеть беспилотников, системы связи и управления.