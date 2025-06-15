Ограниченная зона действия и неспособность THAAD справляться с массированными атаками ставят под сомнение её роль в многоуровневой израильской ПВО

После серии израильских авиаударов Тегеран нанёс ответный ракетный удар. В небо над Израилем взмыли десятки баллистических ракет, нацеленных в ключевые стратегические цели — авиабазы, позиции систем противоракетной обороны и даже здание министерства обороны в Тель-Авиве. За ракетами последовали атакующие беспилотники, превратившие воздушное пространство страны в полигон для реального боя.

Зенитно-ракетная батарея системы THAAD

Это стало одним из самых серьёзных испытаний израильской системы ПРО за последние годы. По данным The Washington Post, были задействованы мобильные комплексы Patriot и THAAD, ранее находившиеся в режиме ожидания. Также сообщается об участии в операции американского эсминца класса Arleigh Burke, базирующегося в восточной части Средиземного моря, который обеспечивал радиолокационную поддержку.

Батарея THAAD и взрыв в Тель-Авиве

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) еще в декабре продемонстрировала свою ограниченность, не сумев перехватить ракету, запущенную из Йемена. Этот инцидент вызвал вопросы о её эффективности в условиях реальной угрозы.

THAAD предназначена для перехвата баллистических целей на больших высотах вне плотных слоёв атмосферы. При всех технологических преимуществах система остаётся узкоспециализированной и не рассчитана на защиту от всего спектра угроз. Её зона действия ограничена, а способность противостоять массированным атакам с ложными целями вызывает сомнения.

Система THAAD страдает от ряда ограничений по сравнению со многими конкурирующими системами, развернутыми в других частях мира, такими как российская система С-500. Главным из них является то, что она использует только один тип ракет, что делает её неспособной обеспечить многоуровневую оборону и эффективно поражать различные типы целей оптимальными средствами. Перехватчики THAAD не оснащены боеголовками и могут действовать на дальности до 200 км, покрывая около 11% площади, которую способна контролировать С-500.

Хотя это не становится критичным фактором при защите относительно небольших территорий вроде Израиля, такие ограничения не позволяют полностью полагаться на THAAD в задачах широкомасштабной ПРО. Успехи иранских ракет в преодолении этих защитных слоёв поставили под сомнение эффективность даже самой плотной многослойной сети ПВО.

Израильская система противоракетной обороны представляет собой многоуровневую структуру, где каждая система отвечает за свой участок: Iron Dome работает на малых высотах, David’s Sling прикрывает средние дистанции, Arrow 3 отвечает за стратегический уровень перехвата, а THAAD и Patriot на больших высотах..

Тем не менее, даже такой развитый комплекс показал свои уязвимости. Несмотря на то, что большинство ракет было перехвачено, некоторые всё же достигли своих целей, нанеся ощутимый ущерб. Это свидетельствует о том, что даже самая современная ПВО не гарантирует стопроцентной защиты при одновременном запуске множества целей.