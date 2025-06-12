Шведская компания Saab провела первые испытательные полеты истребителя Gripen E с интегрированной системой искусственного интеллекта Centaur, способной самостоятельно вести воздушный бой на дальних дистанциях

Тестовые полеты прошли с конца мая по начало июня 2025 года. Уже во время третьего вылета Centaur участвовал в имитации боя за пределами визуальной видимости против пилотируемого Gripen D. В ходе маневров искусственный интеллект самостоятельно анализировал данные с бортовых сенсоров, выполнял сложные маневры и выдавал пилоту команды на пуск ракет по воздушным целям.

В ходе испытаний отрабатывались различные сценарии: менялись расстояния до цели, скорости и даже отключалась часть командно-штабных данных, чтобы проверить устойчивость и адаптивность Centaur. По словам представителей Saab, новая система позволяет существенно разгрузить пилота, передав часть принятия решений искусственному интеллекту, при этом командир борта по-прежнему остается главным.

Gripen E

Разработчики отмечают, что благодаря открытой архитектуре авионики Gripen E интеграция ИИ прошла быстро и не потребовала серьезных доработок конструкции. За короткое время Centaur в симуляциях набрал опыт, эквивалентный десяткам лет реальных полётов, что значительно ускоряет его развитие.

Gripen D

В дальнейшем планируется расширить испытания, включая сценарии ближнего боя и взаимодействие с другими платформами.