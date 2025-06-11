Поводом для беспокойства стала информация о том, что один из индийских Rafale был сбит пакистанским J-10C — именно потому, что система не смогла обнаружить и подавить новую ракету PL-15E

Истребитель Rafale, оснащенный интегрированным комплексом радиоэлектронной борьбы SPECTRA

Французский парламентарий Марк Шаван заявил, что система радиоэлектронной борьбы SPECTRA, установленная на истребителях Rafale, больше не справляется с современными угрозами.

Инцидент произошел в начале мая в ходе краткосрочного воздушного конфликта между Индией и Пакистаном. CNN со ссылкой на источник во французской разведке сообщила, что Rafale действительно мог быть сбит ракетой Пакистана.

Ракета, которая используется Пакистаном, работает в диапазоне с низкой вероятностью обнаружения, а ее запуск осуществляется с помощью радара KLJ-10A с активной фазированной антенной решёткой. По данным разведки НАТО и американских экспертов, SPECTRA просто не успела среагировать на такую угрозу.

SPECTRA - это комплекс, отвечающий за защиту истребителя в электромагнитном пространстве. Он включает датчики радиолокационного излучения, лазерные и ракетные детекторы, средства радиоподавления и постановки ложных целей. Система должна мгновенно обнаруживать угрозы и реагировать на них — но, как выяснилось, не всегда.

Эксперты предложили рассмотреть создание специализированного варианта Rafale для радиоэлектронной борьбы, машину, которая "глушит" вражеские радары и помогает другим самолетам оставаться незамеченными. Иначе в будущих воздушных боях Rafale может оказаться слишком уязвимым.