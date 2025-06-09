Type 625 по концепции похож на российский "Панцирь" и советскую "Тунгуску", объединяя пушечное и ракетное вооружение на одной платформе с современными системами управления огнем и целеуказания.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела крупномасштабные учения с боевой стрельбой, в ходе которых были задействованы новейшие гибридные зенитные комплексы Type 625, предназначенные для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Как сообщило китайское государственное телевидение, в манёврах приняли участие около десятка этих машин, сочетающих автоматические пушки и ракетное вооружение.

Type 625 установлен на высокомобильном шасси 8×8 с передним расположением двигателя. Основу вооружения составляет шестиствольная 25-мм автоматическая пушка и блок из четырех ракет малой дальности класса "земля-воздух". Комплекс оснащён собственным радиолокационным модулем для обнаружения и сопровождения целей, а также может получать целеуказание от внешних источников, что обеспечивает интеграцию с другими элементами системы ПВО.

Type 625 по своей конструкции схож с российскими комплексами "Панцирь" и советской "Тунгуской", объединяя на одной мобильной платформе пушечное и ракетное вооружение. При этом китайские инженеры усовершенствовали систему, внедрив современные технологии управления огнем и целеуказания. Учения были направлены на отработку отражения атак беспилотников и продемонстрировали высокую скорость реагирования системы — от обнаружения цели до ее поражения.

Точное количество комплексов Type 625 на вооружении НОАК не раскрывается, как и сроки их поступления в войска.