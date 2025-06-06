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Apelsinoff
Солнечные бури оказывают влияние на срок работы спутников Starlink
Спутники ниже 300 км могут сгореть раньше срока с риском падения обломков на Землю при фазе максимальной солнечной активности.

Повышенная солнечная активность начинает оказывать заметное влияние на работу спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX. Ученые NASA сообщают, что геомагнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, нагревают верхние слои атмосферы Земли, увеличивая аэродинамическое сопротивление для низкоорбитальных аппаратов и ускоряя их сход с орбиты.

По данным исследований, спутники, находящиеся ниже высоты 300 км, могут сгореть в атмосфере на 10 дней раньше расчетного срока. Это сокращает срок их службы и повышает риск того, что отдельные обломки не успеют полностью разрушиться при входе в плотные слои атмосферы и достигнут поверхности Земли.

SpaceX уже сталкивалась с последствиями подобных явлений. В феврале 2022 года из-за мощной геомагнитной бури компания потеряла почти все из 49 недавно запущенных спутников — они сошли с орбиты сразу после вывода. Обломки сгорели над Карибским морем. А в августе 2024 года жители канадской провинции Манитоба обнаружили фрагмент одного из спутников Starlink, что ещё раз подтвердило реальность таких угроз.

В настоящее время на околоземной орбите находится более 7 тысяч спутников Starlink. Компания планирует довести этот показатель до 30 тысяч в ближайшие годы. Каждый аппарат рассчитан на эксплуатацию менее пяти лет, после чего он должен естественным образом покинуть орбиту или быть направлен туда с помощью бортовых двигателей. Однако усиление солнечной активности может серьёзно нарушить эти планы, увеличивая расходы на поддержание сети и создавая новые риски безопасности.

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Источник: komputerswiat.pl
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