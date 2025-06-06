Cockerill i-X создан для для оперативного реагирования на гибридные угрозы, дроны и легкие механизированные группы противника.

Бельгийская компания John Cockerill Defense совместно с Минобороны Бельгии провела успешные полевые испытания нового наземного перехватчика Cockerill i-X.

Cockerill i-X представляет собой платформу, сочетающую спортивную динамику, модульное вооружение и технологии малозаметности. Машина оснащена гибридной или полностью электрической силовой установкой, что позволяет ей развивать высокую скорость как на дорогах, так и на бездорожье.

Особое внимание уделено снижению заметности: система адаптивного камуфляжа и управления сигнатурой делает машину трудно различимой в инфракрасном и акустическом диапазонах. Экипаж использует шлем с дополненной реальностью, а вся информация выводится через интеллектуальную систему слияния данных от нескольких сенсоров.

Вооружение размещается на выдвижных боевых станциях и может включать 25- или 30-мм пушки, управляемые ракеты и средства противодействия дронам. Такая конструкция позволяет адаптировать машину под различные задачи — от противодействия БПЛА до быстрого рейда по тылам противника. Cockerill i-X легко транспортируется самолётом или вертолётом, а также может десантироваться с парашютом, что делает её идеальным решением для экспедиционных операций.

Машина ориентирована на защиту протяженных границ и противодействие гибридным угрозам, где важны мобильность и скрытность. По сравнению с тяжёлыми бронемашинами вроде французского Jaguar или немецкого Boxer, i-X предлагает более низкий профиль, меньшую стоимость и повышенную маневренность.