В обновленном Т-64 изменены форма башни и корпуса, добавлены новые элементы защиты с керамическими компонентами.

Глубоко модернизированный Т-64 (Источник изображения: Министерство обороны Узбекистана)

В Ташкенте была презентована обновленная версия советского танка Т-64, прошедшая масштабную модернизацию на узбекском предприятии Semey Engineering. Усовершенствованный танк получил полностью новые элементы защиты башни и корпуса, предположительно с использованием керамических материалов, а также более обтекаемую форму башни с удлиненной задней частью для размещения современной электроники.

Среди ключевых изменений — замена устаревшего двигателя 5ТДФ на современный южнокорейский дизель Doosan DP222LC мощностью 950 л.с. в паре с автоматической трансмиссией. Это позволило увеличить максимальную скорость машины до 65 км/ч, а запас хода — до 500 км. Были модернизированы подвеска и органы управления, что улучшило проходимость по пересечённой местности.

Вооружение осталось прежним: 125-мм гладкоствольная пушка 2А46 и спаренный 7,62-мм пулемёт ПКТ. Вместо устаревших прицелов и динамической защиты установлены новые оптические системы и, вероятно, современные средства ночного видения, что расширяет боевые возможности танка.

Главное внимание уделено защите экипажа и противодействию современным угрозам, в первую очередь — атакам с воздуха и ударам дронов. Полностью закрытая башня и модульные бронепанели существенно повышают живучесть машины на поле боя.