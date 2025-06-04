Новая система от Per Se Systems из Перигё, позволяет распечатать и собрать дрон в течение трех часов с помощью 3D-принтера.

Вид изнутри микрофабрики, где все 3D-принтеры одновременно производят дроны (Источник изображения: PER SE SYSTEMS)

Французская армия начала испытания мобильной микро-фабрики, которая с помощью 3D-принтеров производит FPV-дроны прямо в зоне боевых действий. Разработанная стартапом Per Se Systems система может поставлять до десяти дронов в час, благодаря нескольким принтерам, работающим одновременно на прицепе. Разработка обеспечит войскам локальное и быстрое снабжение беспилотниками без зависимости от традиционной логистики.

Компактная и автономная микро-фабрика размещается в прицепе, оснащена генератором, позволяющим работать до 19 часов без перерыва, а также кондиционером, системой дымоудаления и солнечной панелью для скрытого освещения. Весь комплекс можно буксировать легковым автомобилем, что исключает необходимость в тяжелой транспортной технике.

Per Se Systems разработала решение с прицелом на экстренное использование и повышение устойчивости военных подразделений, позволяя производить дроны максимально близко к месту применения и вне зависимости от стационарных производственных мощностей

Внедрение мобильных производственных мощностей отражает новую военную доктрину: в условиях интенсивных боевых действий важно иметь возможность быстро, автономно и децентрализованно пополнять парк тактических дронов, особенно FPV-моделей, которые часто используются как расходный материал.