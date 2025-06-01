Новая система Hanwha обеспечивает полную автоматизацию боевого цикла: выбор позиции, наведение, стрельба и последующий отход с огневой позиции.

Южнокорейская компания Hanwha Defence анонсировала новейшую автономную реактивную систему залпового огня (РСЗО), которая способна выполнять огневые задачи без участия экипажа.

Новая система разработана с акцентом на максимальную автоматизацию всех этапов боевого применения: от выбора позиции и наведения до выполнения залпа и последующего ухода с огневой позиции. Благодаря интеграции современных сенсоров, спутниковой навигации и средств искусственного интеллекта, РСЗО Hanwha может самостоятельно анализировать боевую обстановку, выбирать оптимальное направление огня и координироваться с другими элементами на поле боя.

Пусковая установка совместима с различными типами реактивных снарядов, включая высокоточные управляемые боеприпасы. Модульная конструкция позволяет быстро адаптировать систему под задачи конкретного заказчика и интегрировать ее в существующие командные и разведывательные сети.

Hanwha Defence подчёркивает, что автономная РСЗО существенно снижает риски для личного состава, повышает мобильность и выживаемость артиллерийских подразделений, а также сокращает время реагирования на угрозы. Система может работать в составе сетевых группировок, получая целеуказание от беспилотников и других разведывательных средств.

Эксперты отмечают, что появление подобных автономных артиллерийских платформ открывает новую эру в развитии современных вооружённых сил, делая огневую поддержку более точной, быстрой и устойчивой к противодействию противника.