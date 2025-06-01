Battlesuite синхронизирует действия войск и дронов, реализуя концепцию «гибридного боя» — совместную работу людей и техники. Система автоматизирует рутинные процессы, снижая нагрузку на операторов и ускоряя обмен информацией между уровнями командования.

Концептуальная иллюстрация Battlesuite. Фото: Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall анонсировал новую цифровую платформу Battlesuite, предназначенную для комплексного управления силами и средствами на современном поле боя.

Основой Battlesuite служит программный комплекс Blackned Tactical Core, напоминающий мобильную операционную систему с возможностью запуска специализированных приложений. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют поток данных и помогают принимать решения на основе предиктивного анализа.

Среди ключевых возможностей платформы — интеграция тактических радиостанций с IP-сетями, работа в условиях ограниченной пропускной способности, передача данных через узкополосные и широкополосные каналы, а также управление коммуникациями на разных уровнях секретности — от открытых до засекреченных сетей. Особое внимание уделено кибербезопасности и устойчивости к радиоэлектронным воздействиям.

За счет интеграции различных военных систем в единую цифровую среду эта платформа призвана повысить оперативность, улучшить ситуационную осведомленность и обеспечить эффективное взаимодействие между подразделениями.

Battlesuite выступает в роли центрального узла обмена данными, связи и поддержки принятия решений, объединяя информацию с пилотируемых и беспилотных платформ, радаров, датчиков и коммуникационных сетей. Это дает командирам возможность получать актуальную картину обстановки в режиме реального времени.

По словам Rheinmetall, Battlesuite станет ключевым элементом цифровой трансформации военных структур, требующих скоординированного использования наземных, воздушных, морских, космических и киберпространственных ресурсов.