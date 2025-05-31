Это оружие разработано как промежуточное решение между штурмовой винтовкой и традиционным пулеметом, сочетающее мобильность и способность к ведению прицельного заградительного огня.

Чешская компания STV Group официально представила новую модель ультралегкого пулемета Archon Type L, предназначенную для повышения огневой мощи пехотных подразделений.

Archon Type L создан с учетом современных требований к легкости, модульности и боевой эффективности. Основной особенностью пулемета стала двухрежимная система подачи боеприпасов, позволяющая бойцу переключаться между использованием ленточной подачи и стандартных магазинов от AR-15/M4. Это обеспечивает гибкость в боевых условиях, особенно когда необходимо быстро адаптироваться к доступному боекомплекту или изменяющейся тактической обстановке.

Пулемет работает с патронами 5.56×45 мм NATO и совместим как с 100-, так и с 200-зарядными ленточными коробками. Также он может использовать стандартные магазины, что особенно удобно в смешанных подразделениях, где могут применяться разные типы стрелкового оружия.

Для повышения надежности и безопасности в условиях длительного автоматического огня оружие использует “открытый затвор”, что снижает риск самопроизвольного выстрела из-за перегрева и улучшает теплоотвод.

Арсенал также включает:

- Быстросменный ствол, который позволяет сохранить боеспособность даже после продолжительных перестрелок;

- Трехпозиционный газовый регулятор для работы в нормальных, сложных или бесшумных режимах;

- Модульную конструкцию с направляющими Пикатинни и M-LOK для установки оптики, лазеров, рукояток и других аксессуаров;

- Регулируемый приклад и эргономичный спусковой механизм.

Создание Archon Type L стало ответом на потребность армий всего мира в более легком и универсальном оружии, которое не утяжеляет солдата, но при этом обеспечивает устойчивое подавление противника. В отличие от традиционных пулеметов, таких как M249, которые дают высокую плотность огня, но увеличивают нагрузку на бойца, Archon Type L предлагает компромисс между мобильностью и огневыми возможностями.

Этот пулемет ориентирован на использование в различных условиях: от городских боев до горных и экспедиционных операций. Он подходит как для регулярной армии, так и для спецподразделений и сил внутренней безопасности.