CHASER — это барражирующий боеприпас с электoоптическими датчиками и интеллектуальными алгоритмами слежения, обеспечивающими поражение цели с точностью менее одного метра.

Аппарат развивает скорость до 120 км/ч и может достигать скорости пикирования 160 км/ч. Максимальная высота полета — до 250 метров над землёй и до 5000 метров над уровнем моря.

Вес боеприпаса с боевой частью составляет 1,5 кг, а полный комплект с пусковой трубой — 3,5 кг. CHASER способен нести различные типы боевых нагрузок: универсальные заряды массой 400 грамм, бронебойные, противотанковые и осколочно-фугасные боеприпасы. Время нахождения в воздухе превышает 10 минут, а дальность управления — до 10 километров с возможностью увеличения до 20 километров при патрулировании.

Боеприпас, переносимый в многоразовой пусковой трубе, может быть развернут одним оператором менее чем за две минуты. Благодаря своей модульной архитектуре CHASER совместим с воздушными, морскими и наземными платформами через систему запуска Power Take-Off (PTO), поддерживающую как ручную, так и автоматическую загрузку.

Система управляется через сенсорную наземную станцию управления, которая интегрируется с существующими системами командования и управления (C2). Этот интерфейс позволяет операторам обновлять параметры миссии после запуска и разрешать автономное поражение цели. Система также имеет меры электронной защиты, включая скачкообразное изменение частоты и модуляцию Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), чтобы обеспечить устойчивость к помехам.

Барражирующие боеприпасы, подобные CHASER, сочетают функции разведки и точечного удара. Они эффективны против мобильных целей, высокоценных объектов и для блокирования территорий. CHASER конкурирует с такими системами, как американский Switchblade 300 и польский Warmate, предлагая при этом большую универсальность и дальность действия.