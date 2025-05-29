Чешская компания Glomex Military Supplies официально представила новую легкую тактическую машину Toyota Chamois, оснащенную современной дистанционно управляемой боевой станцией ZS-M калибра 12,7 мм. Toyota Chamois построена на базе популярного пикапа Toyota Hilux, но получила ряд существенных доработок для военного применения:
- Увеличенный клиренс: шасси поднято на 50 мм выше стандартного;
- Крупные внедорожные шины: размер 315x70R17;
- Усиленная защита: расширенные крылья и алюминиевая защита днища;
- Современные системы управления: blackout-освещение и оборудование для ночного видения.
Главная инновация — дистанционно управляемый боевой модуль ZS-M, вооруженный пулемётом M2HB-QCB калибра 12,7 мм. Управление модулем осуществляется дистанционно с помощью джойстика и интегрированного дисплея из салона автомобиля, что обеспечивает безопасность экипажа. Система поддерживает различные режимы ведения огня, включая автоматическое сопровождение цели (autotracking), с высокой точностью (отклонение 1–1,5 MOA).
Комплекс сенсоров Sensor Suite включает в себя обзорную телевизионную камеру с оптическим масштабированием, двумя телевизионными камерами, идентификационной камерой, лазерным дальномером и лазерным маркером.
Модульная архитектура Toyota Chamois позволяет адаптировать машину под различные задачи — от разведки и патрулирования до быстрого реагирования.