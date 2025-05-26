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Apelsinoff
Япония представила мобильный лазерный комплекс мощностью 10 кВт для борьбы с дронами
Установка, смонтированная на шасси грузовика 8×8, оснащена лазерной турелью мощностью 10 кВт, что обеспечивает эффективное поражение малых воздушных целей, прежде всего беспилотников и низколетящих медленных объектов.

Министерство обороны Японии представило на выставке DSEI Japan 2025 новый мобильный высокоэнергетический лазерный комплекс Vehicle-Mounted High-Power Laser System. 

Лазерный комплекс способен вести прицельное воздействие на цели на расстоянии нескольких километров, создавая концентрированный луч, который нагревает и выводит из строя электронику или конструктивные элементы дронов. Благодаря высокой точности и мгновенному времени реакции, система отлично подходит для защиты военных баз и объектов критической инфраструктуры от современных воздушных угроз.

Одной из ключевых особенностей комплекса является его высокая мобильность — установка размещена на грузовике с колесной формулой 8×8, что позволяет быстро перемещаться по различным типам местности и оперативно менять позиции. 

Использование лазерного оружия снижает стоимость перехвата одной цели по сравнению с традиционными средствами ПВО, поскольку не требует расходных материалов, таких как ракеты или снаряды. Однако при этом эффективность системы зависит от погодных условий: дождь, туман или снег могут ослаблять лазерный луч. Технология включает адаптивную оптическую систему коррекции, которая компенсирует атмосферные искажения и обеспечивает стабильное наведение луча на цель. Кроме того, система интегрирована с современными средствами обнаружения и сопровождения, что позволяет автоматически выявлять и отслеживать воздушные объекты.

В ближайшее время планируется продолжение испытаний комплекса и его возможное принятие на вооружение Сухопутных сил самообороны Японии.

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Источник: defence-blog.com
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