В Финляндии разгорается скандал вокруг глубокой интеграции российских компаний в национальную логистику, несмотря на действующие санкции ЕС.

Терминал Global Ports в Хельсинки

Новое расследование выявило, что российские интересы прочно закрепились как в сфере грузоперевозок, так и в ключевых морских портах страны.

Под пристальное внимание полиции попали компании PLC Transit Service и Moroz, связанные с Россией. Их подозревают в нарушениях трудового законодательства и возможных угрозах национальной безопасности. Эти перевозчики были популярны среди крупных логистических операторов, включая DHL и DB Schenker, благодаря низким тарифам. Но теперь деятельность российского бизнеса вызывает всё больше вопросов у финских властей из-за его происхождения.

Пристальное внимание оказывается деятельности российского портового оператора Global Ports, который, несмотря на санкции, продолжает управлять контейнерными терминалами в портах Хельсинки (Vuosaari) и Котка. Global Ports, частично принадлежащий госкорпорации «Росатом» и группе Delo, владеет 50% Multi-Link Terminals Ltd Oy — ключевого звена в финской морской логистике. Оставшаяся часть принадлежит французской CMA Terminals.

По данным YLE, в транспортном секторе Финляндии работают не менее 40 компаний, контролируемых российскими гражданами или лицами с двойным гражданством, а всего в стране зарегистрировано более 1 500 предприятий с долей российского капитала более 20%. В последние годы российские операторы только усилили свое влияние: группа Delo довела свою долю в Global Ports до 90%, а среди владельцев числятся фигуранты санкционных списков Украины.

Несмотря на ужесточение ограничений, российский бизнес продолжает использовать сложные схемы владения для сохранения контроля над критически важной инфраструктурой и обхода санкций. В ответ европейские власти пытаются ужесточить контроль, призывая бизнес к тщательной проверке партнёров и прозрачности сделок. Это наглядно демонстрирует, что даже масштабные санкции не всегда способны полностью вытеснить российский бизнес из стратегических секторов ЕС.