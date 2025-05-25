Иранская государственная телекомпания случайно раскрыла важные детали системы противовоздушной обороны вокруг ядерного объекта в Натанзе, опубликовав короткий видеоролик из командного центра.

Тор-М2 (слева) и иранские ЗРК «Хордад-15»

Эксперты отмечают, что этот короткий фрагмент дал аналитикам и потенциальным противникам беспрецедентно подробную информацию о размещении и типах радаров, защищающих один из самых охраняемых объектов страны.

Исследователь из Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина, Сэм Лэр, подчеркнул, что видео предоставило «самый ясный взгляд на ПВО ядерных объектов», который был когда-либо доступен, и позволило определить местоположение четырех ключевых радаров. Среди них — иранский Najm 804 для системы Khordad 15, российский Tor для ближнего перехвата и два советских радара P-12, использовавшихся еще во времена войны во Вьетнаме.

Антенна от радиолокационной системы П-12

Особое внимание вызвал тот факт, что данные с этих радаров выводятся на отдельные экраны и не объединены в единую сеть, что делает систему менее эффективной и более уязвимой для атак. По словам Лэра, для такого стратегически важного объекта это неожиданно низкий уровень интеграции: «Я ожидал большей технологической продвинутости для столь значимой зоны».

Несмотря на эти недостатки, объект в Натанзе остаётся одним из самых укрепленных в мире. Считается, что его подземные сооружения проектировали с помощью специалистов из КНДР, что делает их практически неуязвимыми для обычных средств поражения.

Зенитно-ракетная батарея из состава системы ПВО «Хордад-15»

В центре обороны — система Khordad 15 с дальностью поражения целей до 120 км и способностью отслеживать малозаметные цели на дистанции до 45 км, а при интеграции с другими системами этот радиус может увеличиться. В ближайшее время ожидается усиление ПВО за счет массового производства Khordad 15, Bavar 373 и закупки российских истребителей Су-35, которые должны поступить до конца 2025 года.

Эксперты считают, что появление Су-35 и их мощных радаров может подтолкнуть Иран к ускорению работ по объединению всех элементов ПВО в единую сеть, чтобы максимально использовать новые возможности.