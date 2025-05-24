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Электромотоциклы VARG испанской компании Stark Future привлекли внимание военных
Электромотоциклы уже меняют представление о том, как войска могут перемещаться по полю боя.

Мотоцикл Stark Future, модифицированный для военных целей: версия «VARG Skugga»

Представленная компанией модель VARG — это легкий, бесшумный и мощный внедорожный мотоцикл, который идеально подходит для тактических передвижений в сложных условиях.

Особенность VARG в его уникальном сочетании: он тихий, невидимый в инфракрасном диапазоне и способен преодолевать бездорожье, где обычные машины просто застрянут. Это делает его особенно полезным для спецподразделений, которым нужна быстрая и скрытая доставка в зоне боевых действий. Для военных задач компания разработала специальную версию — VARG Skugga (в переводе с шведского — «тень»). Она адаптирована под требования обороны и может работать как автономный источник питания для радиостанций, датчиков и другой электроники в поле.

Мотоцикл оснащен одной из самых энергоемких батарей. В сложных условиях он способен проехать до 130 км без подзарядки. Также он полностью водонепроницаем — его можно уронить в реку и продолжить движение сразу после извлечения. Мотоцикл уже используется отдельными группами военных, которые до этого применяли обычные мотоциклы. Теперь же они получают преимущество в виде бесшумности, низкого теплового следа и простоты управления. 

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#испания #электромотоциклы #stark future #varg #varg skugga #мотоцикл stark future
Источник: thedefensepost.com
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