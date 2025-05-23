Компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) вместе с Ultra Maritime представила обновление для морского дрона MQ-9B SeaGuardian.

Дрон MQ-9B SeaGuardian

Главная новинка — миниатюрные гидроакустические буи и компактные акустические приёмники. Эти системы вдвое меньше привычных аналогов. Мультистатическая активная система (MSA) позволяет SeaGuardian вести широкомасштабный поиск подлодок. А новые приемники обеспечивают контроль за большим количеством буев даже в условиях, где GPS не работает.

Гидроакустические буи Ultra Maritime

Дрон оснащен бортовой системой распределения гидроакустических буев SDS, которая позволяет развертывать до 80 мини-буёв или 40 полноразмерных за один рейс. Как только буи оказываются в воде, они отслеживают шум двигателей, винтов или эхо от гидролокаторов. Собранные данные передаются обратно на дрон, где обрабатываются в реальном времени.

MQ-9B SeaGuardian способен находиться в воздухе более 30 часов, покрывая расстояние до 4800 км. Он оборудован радарами, ИК-датчиками и системой AIS для слежения за кораблями. На данный момент дрон может нести до четырёх контейнеров SDS.