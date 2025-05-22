Самолет станет ключевым элементом подготовки пилотов японских сил самообороны с воздуха (JASDF) к управлению современными истребителями пятого и шестого поколений.

Назначение концепта это реальная подготовка к полету на современных самолетах, таких как F-35 A и будущий истребитель шестого поколения FX.

TX — это двухмоторный двухместный реактивный учебный самолет с фиксированным крылом, рассчитанный на скорость до 0,8 Маха (около 980 км/ч). Он оснащён современной авионикой, цифровыми системами и способен интегрироваться с наземными симуляторами для комплексной подготовки пилотов. Особое внимание уделено надёжности, модульности и совместимости с будущими истребителями пятого и шестого поколения, включая F-35A и перспективный истребитель FX.

Япония делает ставку на собственные технологии в авиастроении. В отличие от западных аналогов, новый учебный истребитель TX разрабатывается исключительно внутри страны. Япония видит в этом ключ к технологической независимости и гибкой адаптации под национальные военные задачи.

Представитель Mitsubishi Heavy Industries отметил, что этот проект — не просто самолет. Это стратегический шаг к укреплению оборонной самостоятельности. Mitsubishi TX демонстрирует стремление Японии развивать собственную промышленность и модернизировать армию.