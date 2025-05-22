Индия рассчитывала получить доступ к программному обеспечению, чтобы интегрировать собственные ракеты, бомбы и электронные системы на французские истребители и снизить зависимость от иностранных технологий.

Франция официально отказалась предоставить Индии исходные коды для боевых самолетов Rafale, несмотря на многочисленные дипломатические запросы из Нью-Дели.

Французская сторона подчеркнула, что исходные коды — это результат десятилетий исследований и их раскрытие может угрожать национальной безопасности и технологическому лидерству Франции.

Сейчас на вооружении Индии уже 36 Rafale, а недавно был подписан контракт на 26 новых палубных Rafale-M для авианосцев INS Vikrant и INS Vikramaditya. Поставки начнутся в 2028 году и завершатся к 2030-му.

Франция готова помогать Индии интегрировать отдельные национальные системы, но полный контроль над программным обеспечением остается под запретом. Это ограничивает возможности Индии по полной адаптации Rafale под свои нужды и снижает уровень технологической независимости, к которому страна стремится.

Эксперты отмечают: отказ Франции — не просто коммерческое решение, а часть политики защиты критически важных технологий в условиях глобальной конкуренции и киберугроз. Ситуация показывает, как даже между союзниками сохраняются границы в вопросах технологического суверенитета.