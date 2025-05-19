StormShroud должен помочь самолётам прорывать плотную ПВО противника. Его задача — подавлять радары и создавать помехи системам обнаружения. Работает он в диапазоне частот от 2 до 18 ГГц, перекрывая сигналы таких систем, как С-400 или Панцирь-С1.

Устройство почти невидимо для радаров. Корпус сделан из радиопоглощающих материалов, а угловатая форма напоминает стелс. Эффективная площадь рассеивания — всего 0,001–0,01 м². Для сравнения — это как крупная птица.

Дрон оснащён модулем РЭБ Cerberus-3, который создает помехи, имитирует ложные цели и может работать в связке с другими аппаратами. Внутри модуля — контейнеры с аппаратурой, датчики радиоразведки и ретрансляторы связи. Полезная нагрузка — до 250 кг. На борту гибридная силовая установка: турбовентиляторный двигатель и электрогенератор. Это дает дрону восемь часов автономного полёта. Максимальная скорость — около 900 км/ч. При необходимости он может сопровождать F-35, летящий со скоростью 1220 км/ч.

StormShroud работает в режиме «лояльного ведомого». Несколько дронов строятся в рой, держась на удалении 50–80 км от истребителя. Они создают зону радиопомех — так называемое «электронное облако» диаметром до 150 км. Такой подход маскирует группу от вражеских радаров.

Каждый дрон связан с самолётами и другими беспилотниками через систему CEC. Она позволяет автоматически координировать действия, не передавая лишние сигналы. Это снижает вероятность обнаружения. Запускать StormShroud можно с авианосцев типа Queen Elizabeth или с наземных баз. После взлёта он самостоятельно занимает нужную позицию в боевом порядке. По оценкам военных, такой дрон значительно повышает выживаемость F-35 в условиях современного боя. Он позволяет воздействовать на системы противника, не входя в зону действия его ракет.

Испытания продолжатся до конца 2025 года. Серийное производство планируется запустить в 2027-м.