КНДР впервые продемонстрировала новую управляемую ракету класса "воздух-воздух" во время масштабных учений, которые лично контролировал лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило государственное информагентство KCNA 17 мая.

В рамках учений была впервые показана новая ракета "воздух-воздух" с активной радиолокационной головкой самонаведения. Точные технические характеристики и официальное наименование оружия не раскрываются.

Однако эксперты отмечают, что конструкция ракеты позволяет наносить поражение целям на дистанции до 100 километров - что превосходит возможности ранее используемых в КНДР ракет.

Новая система предназначена для противодействия современным истребителям Южной Кореи, делая упор на увеличение дальности стрельбы и повышение эффективности перехвата. Во время учений ракета была запущена с истребителя МиГ-29, что подтверждает ее интеграцию в состав военно-воздушных сил страны.

Учения прошли 15 мая в одном из авиационных полков 1-й воздушной дивизии, где Ким подчеркнул необходимость поддержания постоянной боевой готовности и коренной трансформации в подготовке вооружённых сил. В ходе тренировок особое внимание уделялось совершенствованию возможностей по обнаружению, сопровождению и уничтожению вражеских крылатых ракет и беспилотников.

Ким Чен Ын высоко оценил результаты учений, отметив их важность для подготовки пилотов к современным воздушным боям, и призвал все подразделения вооруженных сил к постоянной боевой готовности и совершенствованию средств воздушной обороны.