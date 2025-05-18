КНДР совершенствует подготовку своих ВВС, проведя учения по перехвату беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с использованием легких боевых вертолетов.

По данным государственных СМИ, учения прошли 15 мая под личным наблюдением лидера КНДР Ким Чен Ына в рамках более широкой программы готовности к противовоздушной обороне и отражению авиаударов.

Экипажи вертолетов, управляющих легкими винтокрылыми машинами MD500, практиковались в борьбе с вражескими беспилотниками. Учения были сосредоточены на нейтрализации низколетящих, медленно движущихся беспилотников, которые обычно используются в разведывательных и точечных ударных миссиях. Для этого внутри кабины использовалось установленное малокалиберное стрелковое оружие.

Несмотря на ограниченные возможности вертолётов MD500 и их вооружения по сравнению со специализированными системами противодействия дронам, подобные тренировки свидетельствуют о попытках военных КНДР разработать экономичные и эффективные меры против будущих воздушных угроз.