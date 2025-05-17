Excalibur — это 12-метровая субмарина водоизмещением около 19 тонн, оснащенная передовыми системами автономного управления, разведки и наблюдения.

Королевский флот Великобритании официально представил свой первый сверхбольшой беспилотный подводный аппарат — Excalibur, разработанный в рамках трехлетнего проекта Cetus. Церемония прошла на военно-морской базе HMNB Девонпорт, где присутствовали высокопоставленные военные, представители стран по программе AUKUS и кадеты Королевского флота.

Судно относится к классу XLUUV (Extra Large Unmanned Underwater Vehicle) и станет частью нового отряда экспериментальных сил флота, который занимается развитием автономных технологий. В отряде он будет работать совместно с экспериментальным надводным кораблём XV Patrick Blackett.

Технические характеристики:

- Длина: 12 метров

- Диаметр корпуса: 2,2 метра

- Водоизмещение: около 19 тонн

- Конструкция: модульная, состоит из десяти секций

- Материал корпуса: прочный карбоновый каркас

- Полезная нагрузка: до 5 тонн, объём — до 9 куб. м

- Энергосистема: литиевые батареи собственной разработки MSubs

- Автономность: значительно превышает показатели традиционных AUV

- Функционал: ISR (разведка, наблюдение, рекогносцировка), патрулирование, развертывание сенсоров

Excalibur уже прошёл начальные испытания в порту и в море. Его модульная архитектура позволяет перенастраивать аппарат под различные задачи — от длительного дежурства в прибрежных зонах до глубоководной разведки.