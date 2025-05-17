F-47 будет способен развивать скорость свыше 2500 км/ч, что ставит его в один ряд по скоростным характеристикам с легендарным истребителем F-22 Raptor. Однако по дальности полёта он значительно превзойдёт предшественника — проектный радиус действия составляет более 1850 километров.

Предполагается, что новая машина заменит устаревающий парк F-22 Raptor.

Истребитель получит обновленную версию технологии стелс, условно названную «stealth++». По словам разработчиков, новый уровень маскировки обеспечивается за счёт улучшенных радиопоглощающих материалов, активного управления тепловым следом и модернизированной формы фюзеляжа, оптимизированной для снижения ЭПР (эффективной площади рассеивания).

Одной из ключевых особенностей самолета станет установленная система объединения данных с различных сенсоров, которая предоставляет пилоту единую картину воздушной и наземной обстановки в реальном времени. Система объединяет информацию с радаров, ИК-сенсоров, средств РЭБ и внешних источников — от спутников до беспилотников.

Архитектура F-47 спроектирована как модульная, что позволит оперативно обновлять электронное оборудование и вооружение.

F-47 также будет работать в тесной связке с программой Collaborative Combat Aircraft (CCA) — семейством боевых беспилотников, созданных специально для взаимодействия с пилотируемыми истребителями. Среди них уже известны YFQ-42A и YFQ-44A, обладающие радиусом действия свыше 1300 км. Эти дроны смогут выполнять функции:

- Разведки

- Радиоэлектронного подавления

- Ударного сопровождения

- Перехвата воздушных целей

Это создаёт принципиально новую тактическую ячейку — пилотируемый F-47 управляет несколькими дронами, которые увеличивают его боевой радиус, скрытность и огневую мощь.