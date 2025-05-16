Такое решение отражает стремление Сеула укрепить национальную обороноспособность и снизить зависимость от зарубежных поставок.
Ранее Южная Корея рассматривала возможность закупки F-35B для оснащения своего нового авианосца CVX, однако после тщательного анализа было принято решение сосредоточиться на локальной разработке. KF-21 Boramae, разрабатываемый с участием индонезийских партнеров, обещает стать основным боевым самолетом ВВС страны и будет интегрирован с авианосцем.
Отказ от F-35B также связан с высокими затратами на закупку и эксплуатацию американских истребителей, а также с желанием сохранить технологическую независимость. Это решение станет очередным ударом по компании Lockheed Martin.
Южнокорейские военные и промышленность делают ставку на развитие собственных технологий и увеличение поставок на экспортные рынки.