Южная Корея отказалась от планов приобретения истребителей Lockheed Martin F-35B с укороченным взлетом и посадкой, предпочтя сосредоточиться на развитии собственной программы создания многоцелевого истребителя KF-21 Boramae.

Такое решение отражает стремление Сеула укрепить национальную обороноспособность и снизить зависимость от зарубежных поставок.

Ранее Южная Корея рассматривала возможность закупки F-35B для оснащения своего нового авианосца CVX, однако после тщательного анализа было принято решение сосредоточиться на локальной разработке. KF-21 Boramae, разрабатываемый с участием индонезийских партнеров, обещает стать основным боевым самолетом ВВС страны и будет интегрирован с авианосцем.

Отказ от F-35B также связан с высокими затратами на закупку и эксплуатацию американских истребителей, а также с желанием сохранить технологическую независимость. Это решение станет очередным ударом по компании Lockheed Martin.

Южнокорейские военные и промышленность делают ставку на развитие собственных технологий и увеличение поставок на экспортные рынки.