Новый самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call, который призван заменить устаревший EC-130H провел свой первый тестовый полет.

EA-37B построенный на базе модернизированного бизнес-джета Gulfstream G550 оснащен современным комплексом радиоэлектронного подавления Compass Call с программно-определяемыми радиостанциями SABER. Этот комплекс позволяет гибко и быстро настраивать систему к новым боевым задачам.

Самолет способен выполнять широкомасштабные электромагнитные атаки для поддержки совместных воздушных, наземных и специальных операций.

Технические характеристики EA-37B значительно превосходят возможности предшественника: максимальная скорость достигает 0,82 Маха (около 1000 км/ч), потолок - 45 000 футов (около 13 700 м), а дальность полета - более 4 400 морских миль (около 8 150 км). При этом вес самолета и эксплуатационные расходы снижены примерно на 50% по сравнению с EC-130H.

Состав экипажа включает двух пилотов и до семи операторов РЭБ.

Комплекс оснащен современными системами связи, радиоперехвата, подавления и передачи данных, а также интегрирован с тактическими радиостанциями и антеннами для эффективного взаимодействия с другими силами.

EA-37B способен нарушать работу систем управления противника, подавлять радиолокационные станции и средства связи, а также выполнять операции по противодействию информационным и киберугрозам.

Ввод в строй новой платформы позволит повысить выживаемость и мобильность самолетов РЭБ, расширить радиус действия и скорость реагирования на угрозы.