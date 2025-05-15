Foxe и Wolfe, предназначенные для повышения эффективности тактической разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) в современных боевых условиях, были официально представлены британской компанией Evolve Dynamics.

Дрон Foxe во время летных испытаний

Foxe — это сверхлёгкий (<250 грамм) ручной БПЛА, созданный для быстрого получения информации в динамичной обстановке. Устройство легко умещается в рюкзак и может быть запущено менее чем за 90 секунд.

Основные характеристики:

- Выдерживает порывы ветра до 15,5 м/с, дождь и экстремальные температуры от -20°C до +55°C

- Простой в обслуживании — модульный дизайн позволяет ремонтировать его прямо на поле

- До 35 минут автономного полёта

- Устойчивость к радиоэлектронной борьбе благодаря технологии частотного скачка

- Интуитивное управление — обучение занимает считанные минуты

Более крупный и тяжелый дрон Wolfe

Wolfe — более тяжелый (<4 кг), но также переносимый в рюкзаке беспилотник. Это высокопрочный БПЛА, предназначенный для более длительных миссий в сложных условиях:

- Стабильная работа при ветре до 20 м/с

- До 60 минут полёта, возможность горячей замены аккумулятора и поддержка питания от кабеля Infinity Tether для многодневного применения

- Защита от пыли, дождя и соленого воздуха (IP55)

- Бесшумный двигатель для скрытного применения

- Трехосевой стабилизированный камерный модуль HD-разрешения

- Быстрая сборка и взлёт — менее 90 секунд с момента извлечения из рюкзака

Оба аппарата созданы и собраны исключительно на британских производственных мощностях.



