Дрон Foxe во время летных испытаний
Foxe — это сверхлёгкий (<250 грамм) ручной БПЛА, созданный для быстрого получения информации в динамичной обстановке. Устройство легко умещается в рюкзак и может быть запущено менее чем за 90 секунд.
Основные характеристики:
- Выдерживает порывы ветра до 15,5 м/с, дождь и экстремальные температуры от -20°C до +55°C
- Простой в обслуживании — модульный дизайн позволяет ремонтировать его прямо на поле
- До 35 минут автономного полёта
- Устойчивость к радиоэлектронной борьбе благодаря технологии частотного скачка
- Интуитивное управление — обучение занимает считанные минуты
Более крупный и тяжелый дрон Wolfe
Wolfe — более тяжелый (<4 кг), но также переносимый в рюкзаке беспилотник. Это высокопрочный БПЛА, предназначенный для более длительных миссий в сложных условиях:
- Стабильная работа при ветре до 20 м/с
- До 60 минут полёта, возможность горячей замены аккумулятора и поддержка питания от кабеля Infinity Tether для многодневного применения
- Защита от пыли, дождя и соленого воздуха (IP55)
- Бесшумный двигатель для скрытного применения
- Трехосевой стабилизированный камерный модуль HD-разрешения
- Быстрая сборка и взлёт — менее 90 секунд с момента извлечения из рюкзака
Оба аппарата созданы и собраны исключительно на британских производственных мощностях.