Южнокорейское управление оборонных закупок и программ (DAPA) завершило модернизацию системы постановки ложных целей MASS, предназначенной для защиты военных кораблей от современных противокорабельных ракет.

Система MASS (Multi-Ammo Soft Killer System), разработанная немецкой компанией Rheinmetall, уже с 2014 года используется на кораблях южнокорейского флота. Она предназначена для противодействия управляемым ракетам различного типа — инфракрасного, электро оптического, лазерного и радиолокационного наведения. MASS создает дымовую завесу и запускает ложные цели, которые имитируют тепловые и радиолокационные сигналы корабля, тем самым вводя ракеты в заблуждение и заставляя их промахнуться.

DAPA внедрило в состав MASS внешний угловой отражатель (OCR). Устройство имитирует характерные радиосигналы, отражающиеся от острых углов корпуса корабля — участков с наиболее интенсивным радиоэхо.

Как сообщило DAPA, обновление было протестировано в ходе испытательных пусков ракет на море. Помимо этого модернизированная система была интегрирована в боевые информационно-управляющие системы корабля, что позволило улучшить взаимодействие между радарами, средствами управления огнем и комплексами противовоздушной обороны.