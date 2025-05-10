Израиль и Греция начали совместные испытания подводного дрона, предназначенного для борьбы с подводными лодками, противоминной борьбы, сбора данных с помощью радаров, радиолокационной разведки и еще ряда задач.

Автономная подводная лодка Blue Whale компании Elta Systems

Тестирование проходит в рамках программы по защите ключевых морских объектов от многослойных атак, включая крылатые ракеты, дроны и мины. Подводный аппарат, разработанный израильской компанией Elbit Systems при участии греческих инженеров, оснащен сенсорами обнаружения и средствами радиоэлектронной борьбы. Он способен:

Идентифицировать подводные и надводные угрозы;

Передавать данные в реальном времени наземным командным пунктам;

Создавать помехи для вражеских радаров и систем наведения.

Размеры BlueWhale впечатляют: длина аппарата составляет 11 метров, диаметр - 1,1 метра, а вес - около 6 тонн. Дрон способен работать на глубинах до 300 метров, развивая скорость до 7 узлов (около 13 км/ч) и оставаться в автономном плавании до четырех недель. Аппарат оснащается современными сенсорами, включая электросветовые и магнитные устройства, что обеспечивает его эффективность в сложных условиях морской среды.

Автономная беспилотная подводная лодка BlueWhale

BlueWhale также может использоваться для акустической разведки, поддержки спецподразделений, борьбы с пиратством и сопровождения обычных подводных лодок в качестве «напарника».

Подводный дрон использует гибридные двигатели, обеспечивая бесшумность и длительное пребывание под водой. Для связи применяются лазерные каналы передачи данных, устойчивые к радиоподавлению.

Если испытания завершатся успешно, первые серийные дроны поступят в ВМС Греции и Израиля к 2027 году.