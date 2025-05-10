Британская компания Roke заявила о создании новой системы противодействия беспилотникам, основанной на генерации мощных электромагнитных импульсов.

Система радиоэлектронной борьбы EM-Vis Deceive

Система весом менее 10 килограммов имеет модульную открытую архитектуру, что позволяет интегрировать EM-Vis Deceive как с уже существующими так и с будущими системами РЭБ и управления, обеспечивая постоянное подключение и актуальность данных. Простота использования позволяет солдатам с минимальной подготовкой применять систему, что крайне важно в боевых ситуациях, где время имеет решающее значение.

Несмотря на компактные размеры - всего 30 сантиметров по всем направлениям - EM-Vis Deceive рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях. Система способна функционировать в экстремальных температурах от -32 до 55 градусов Цельсия. Благодаря полосе радиочастот в 100 мегагерц, EM-Vis Deceive может справляться с широким спектром угроз, включая дроны противника, системы связи и другие технологии, основанные на сигналах.

Система компактна и может монтироваться на мобильные платформы, такие как внедорожники или стационарные посты. По данным разработчиков, EM Box способна поражать дроны на расстоянии до нескольких километров, включая модели с автономным управлением, не зависящие от GPS. Британские ВС планируют протестировать EM Box в условиях, имитирующих плотные городские районы и открытые пространства.

Главным вопросом остается энергопотребление: для генерации импульсов требуется мощный источник питания, что ограничивает применение в полевых условиях. Кроме того, эффективность системы зависит от конструкции дронов — экранированная электроника может частично снизить воздействие.