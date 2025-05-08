BLAZE - новая автономная систему перехвата дронов, разработанная для борьбы с быстро движущимися воздушными целями на поле боя.

BLAZE обеспечивает автономное обнаружение и перехват цели

Этот компактный и мобильный комплекс сочетает в себе радарное обнаружение с AI-управляемым визуальным слежением и это позволяет комплексу автоматически выявлять, сопровождать и нейтрализовать беспилотники противника.

Боевая часть BLAZE - осколочно-фугасная боеголовка, которая уничтожает цель при прямом столкновении или подрыве в непосредственной близости. При этом оператор сохраняет контроль над системой и может в любой момент отменить атаку или инициировать самоуничтожение дрона для предотвращения случайного ущерба.

Система упакована в компактный транспортный кейс, который одновременно служит пусковой платформой и зарядным устройством. Сборка и подготовка к работе не требуют инструментов и занимают менее 10 минут, что обеспечивает быструю готовность к боевому применению.

Генеральный директор Origin Robotics Агрис Кипурс отметил, что BLAZE заполняет важную нишу между традиционными зенитными орудиями и дорогостоящими ракетными комплексами, предлагая быстрое и экономичное решение для борьбы с дронами и летающими боеприпасами.